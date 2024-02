Gisele Bündchen é a estrela de campanha de primavera de famosa grife francesa

A modelo Gisele Bündchen é a estrela da nova campanha da Balmain, grife francesa que tem sua boutique exclusiva do Shopping Cidade Jardim.

Olivier Rousteing, diretor criativo da maison, sempre foi obcecado por Gisele, desde de sua adolescência. Segundo ele, “sua beleza de tirar o fôlego se transforma em algo ainda mais poderoso quando combinada com aquela felicidade e confiança genuínas que ela transparece”. Gisele será a responsável por apresentar uma das novas peças desta temporada, a bolsa Jolie Madame.

Gisele Bündchen é o rosto da Primavera 2024 da Balmain Foto: Rafael Pavarotti

Gisele fala sobre fotografar a campanha da Balmain, que tem como diretor criativo Olivier Rousteing - que com apenas 38 anos já está há 10 anos no comando da Maison. “Oliver Rousteing é super talentoso e é lindo poder vê-lo conquistar seu espaço e deixar seu nome registrado no meio da moda, ainda tão jovem. Quando você tem talento, dedicação e paixão por aquilo que faz, os resultados aparecem”, diz.