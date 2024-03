Gisele Bündchen é rosto de nova campanha de inverno da Arezzo

Gisele emplaca mais uma. A supermodelo é a cara da campanha de inverno 2024 da Arezzo, batizada de On my Way. Além de Bündchen, outro nome estrelado é o de Giovanni Bianco, que assina a direção criativa da campanha. As fotos ficaram a cargo de Gui Paganini.

Gisele na nova campanha da Arezzo Foto: Gui Paganini

O que esperar da coleção? Botas de cano alto e sandálias de saltos finos em metais dourados. Em contraponto, as sapatilhas de boneca continuam bombando.

O evento de lançamento será realizado hoje no Estúdio Pier 88, em São Paulo, local onde a top brasileira fotografou a campanha da marca. O cenário será inspirado em um backstage.