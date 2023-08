Gisele Bündchen renova contrato de publicidade com o C6 Bank

O C6 Bank e Gisele Bündchen anunciam a renovação do contrato de publicidade até 2025. Nos próximos meses, a modelo e empresária deve estrelar novos materiais publicitários com destaque para mensagens relacionadas à inovação. O valor do contrato é sigiloso.

Gisele Bundchen renova com C6 Bank Foto: Gui Paganini

A divulgação acontece no mesmo mês da primeira campanha da modelo para o banco, que celebrou a chegada da instituição à marca de 10 milhões de clientes em agosto de 2021.

Desde o início do contrato, Gisele apareceu em 12 filmes publicitários. As campanhas estreladas por Gisele Bündchen para o C6 Bank costumam ter cenários neutros e não usar recursos cinematográficos complexos. A estratégia, que deve ser mantida na renovação da parceria, tem o objetivo concentrar a atenção do público na mensagem transmitida, reforçando os atributos de simplicidade e transparência