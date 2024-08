Governo do Estado lança o programa ‘Rotas do Vinho de São Paulo’ para incentivar o enoturismo

A Setur-SP mapeou cinco rotas e sete enodestinos distribuídos pelo Estado de São Paulo que oferecem, além do vinho que é produzido, experiências para os visitantes e turistas.

As rotas são: Rota da Alta Mogiana (Ribeirão Preto e região); Rota dos Bandeirantes (São Roque e região); Rota do Circuito das Frutas (Jundiaí e região); Rota Serra dos Encontros (Espírito Santo do Pinhal e região); Rota do Alto da Mantiqueira (São Bento do Sapucaí e região).