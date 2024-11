Grafiteiro que deixa sua marca nos muros de SP desde 2002 ganha mostra individual na cidade; conheça

No dia 23 de novembro, das 15h às 21h, o artista Alex Kaleb abre a exposição individual “Uma estranha realidade”, na galeria Objeto Particular, em São Paulo. Com cerca de 40 obras inéditas, o artista e grafiteiro apresenta pinturas, grafites, desenhos, esculturas e roupas desenhadas por ele.

EKaleb apresenta um conjunto de obras que entrelaçam psicanálise, surrealismo e crítica social. O título da exposição “Uma estranha realidade”, é baseado no livro homônimo do antropólogo e escritor naturalizado norte-americano Carlos Castaneda, publicado em 1971.

Obra de Alex Kaleb Foto: Reprodução

Sua última individual aconteceu em 2013, com o título “De Heróis e Bandidos”, na Galeria TATO, em São Paulo. Ele já expôs individualmente na Alemanha, Barcelona e Itália.

Nascido em São Paulo, o artista pinta muros da cidade desde 2002.