Grand Hyatt hotel promove evento com dois nomes importantes da coquetelaria latino-americana

O Grand Hyatt São Paulo traz dois eventos importantes no roteiro de coquetelaria de São Paulo. À convite do mixologista responsável pela carta de drinques do hotel, Alex Mesquita, a premiada fundadora do bar mexicano Kaito del Valle, Klaw Cabrera, e o argentino Matias Supan, fundador de um dos bares mais premiados do Chile, Siete Negronis, mostram, nos dias 22 de junho e 20 de julho, respectivamente, suas maiores habilidades no hotel.

Alex Mesquita e equipe irão receber os convidados internacionais Foto: Tiago Queiroz / ESTADÃO CONTEÚDO

Klaw Cabrera e Matias Supan apresentam drinques autorais e exclusivos criados especialmente para a ocasião.

Klaw é co-fundadora e diretora do Kaito del Valle, bar localizado na Cidade do México - especializado em coquetelaria japonesa, onde predominam receitas com ingredientes do Japão.

Já Supan está à frente do Siete Negronis, eleito um dos 100 melhores bares do mundo e um dos mais premiados do Chile. Ele também é fundador da escola Mundo Bar, e vencedor do World Class Chile em 2018.

SERVIÇO

Onde: Terraço do Restaurante C - Grand Hyatt São Paulo

Endereço: Av. das Nações Unidas, 13.301, Itaim Bibi

Quando: 22 de junho e 20 julho

Preço: R$180 por pessoa