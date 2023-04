Grande Prêmio São Paulo de Turfe acontece em maio; prêmio da corrida principal é de R$ 120 mil

Nos dia 5,6 e 7 de maio acontece a 100ª edição do Grande Prêmio São Paulo de Turfe no Jockey Club. O prêmio da corrida principal, no domingo, será de R$ 120 mil e são esperados jóqueis e cavalos do Brasil todo.

A entrada para o Grande Prêmio será gratuita Foto: AMANDA PEROBELLI / REUTERS

A entrada nos três dias de GP é gratuita. Além dos páreos, as famílias podem aproveitar as áreas verdes do local e também o Jockey Experience – um espaço com atividades para as crianças.

Aliás, o Jockey Experience é parte do plano de restauração do Jockey – que teve investimento inicial de R$200 milhões.

“A 100º edição do GP tende a ser muito competitiva na pista. Neste ano, os cavalos que despontam como favoritos do páreo principal são Doutor Sureño, Maximum Drive, Follow It e Gesto Nobre”, disse José Carlos Pires, diretor executivo do Jockey Club.