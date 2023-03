Grávida, Aline Midlej estreia na transmissão do carnaval de São Paulo

Aline Midlej se prepara para narrar os desfiles do grupo especial escolas de samba do carnaval de São Paulo pela TV Globo. A apresentadora da GloboNews está grávida de sua primeira filha, a Celeste. Quando o convite da emissora veio para assumir a ancoragem, Aline conta que ficou muito entusiasmada. Consultou a sua médica para saber se conseguiria entregar o que uma transmissão como essa exige. Ouviu que estaria no melhor momento da gestação e que o peso da barriga ainda não exigiria muito do seu corpo. Aceitou, então, a empreitada. Aline está com cinco meses e meio de gravidez. Vai dividir a apresentação com o Rodrigo Bocardi.

Aline Midlej no carnaval da Globo Foto: Globo / Daniela Toviansky

Eles sucedem Michelle Barros e Chico Pinheiro, que já não estão mais na emissora. “Um ponto muito positivo dessa nova dupla do carnaval de São Paulo é que tanto eu quanto o Bocardi estamos chegando juntos para essa estreia. A gente traz a nossa experiência. Somos profissionais muito amadurecidos no ao vivo”, afirma Aline. O trio de comentaristas Alemão do Cavaco, Celso Viafora e Ailton Graça também ajudam a analisar a festa direto do estúdio montado no Sambódromo do Anhembi.

Sete escolas de samba desfilam por noite, na sexta-feira, 17, e no sábado, 18, começando depois 22h e terminando perto de 7h. Esta edição do evento está mais prestigiada com a decisão da Liga-SP e da Globo de transmitir o carnaval de São Paulo para todo o Brasil.

Aline tem visitado barracões para preparar a transmissão: “Neste ano, as escolas de samba estão muito influenciadas pelo momento político do País, pela pandemia. Vão trazer enredos que falam sobre fé, sobre respeito e contra a intolerância religiosa.” A Rosas de Ouro, escola da Brasilândia, vai entrar no tema da negritude, segundo Aline, “na nossa história escravocrata, na resistência a isso”.

Mais de uma agremiação vai falar sobre a geração da vida, sobre as mães ancestrais, lembra a jornalista. “Foi inclusive um dos enredos que mais me comoveram. Quando visitei a Império da Casa Verde, nossa, mexeu muito comigo. E o carnaval fala muito sobre isso, a origem da vida.”