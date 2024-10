Grife brasileira faz homenagem a cosmonauta russa na ‘Moscow Fashion Week’

Designers da Rússia, Brasil, Costa Rica, China e Emirados Árabes Unidos participaram do evento.

A coleção ‘Valentina’ da Maison Revolta é inspirada na vida da russa Valentina Tereshkova, a primeira mulher a viajar para o espaço. A coleção combina elementos naturais e cósmicos, utilizando os tons em branco e prata, produzida com algodão regenerativo e com o couro de menor impacto ambiental do mundo.