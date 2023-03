Grupo de chefs badalados organiza jantar em prol de comunidades do Litoral Norte

Um time de super chefs vai se juntar para fazer um jantar de nove etapas com renda revertida para a reconstrução das comunidades castigadas pelas chuvas no litoral norte de SP. Erick Jacquin, Helena Rizzo, Rodrigo Oliveira e Renata Vanzetto são alguns dos chefs chamados por Edinho Engel do Manacá, localizado na praia de Camburi, para a iniciativa.

Alex Atala cede o seu Dalva e Dito e também cozinha para a noite do bem, que sai por R$ 1 mil por pessoa e ocorre no dia 16 deste mês.

Os chefs Edinho e Alex Atala Foto: Duarte Camargo

A renda arrecadada irá para associação Renova Camburí_Zinho. “Solidariedade é a única forma de nos mantermos humanos no meio dessa tragédia”, diz Edinho.

Bloco de Notas

AQUECIMENTO. Sergio Tulio Caldas lança hoje o livro Terra sob Pressão - A Vida e a Saúde Humana na Era do Aquecimento Global. Na Livraria da Vila de Pinheiros, na Rua Fradique Coutinho, 915.

MÚSICA NO PARAÍSO. Idealizador do festival Música em Trancoso, que será realizado entre os dias 14 e 18 de março, o austríaco Reinold Geiger celebra a programação desta edição que vai de apresentações da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) a shows de Alcione e Marisa Monte. O festival será no Teatro L’Occitane – Geiger é CEO da marca de cosméticos.

Continua após a publicidade

DUPLA DINÂMICA. A escritora e roteirista Camila Fremder lança seu primeiro livro infantil Quibe, a Formiga Corajosa, em parceria com seu filho, Arthur, de cinco anos. Domingo, na Livraria da Vila da Fradique Coutinho.