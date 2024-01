Grupo de dança prepara releitura do musical Cats com bailarinos profissionais e amadores

A Emovere Estúdio de Dança encena a sua versão de Cats, musical composto por Andrew Lloyd Webber, no dia 2 de março, no Teatro Gamaro - localizado no bairro da Mooca.

O espetáculo, com direção geral e produção de Silvana Passos e com direção artística assinada pelo bailarino, professor e coreógrafo Rafael Johnny, é uma adaptação livre do musical.

Releitura de Cats em teatro na Mooca Foto: Gabriel Luz

A releitura mantém a história original, mas o que predomina é a linguagem da dança. São nove coreografias nos estilos jazz, contemporâneo, ballet clássico e hip hop, encenadas por bailarinos e dançarinos profissionais, mas também pelos alunos de diferentes faixas etárias da Emovere (desde crianças a partir de 5 anos até adultos acima de 50).