Grupo gastronômico de neto de Abílio Diniz prepara expansão para os Estados Unidos

Em Coral Gables ainda este ano, em Palm Beach e Tampa, em 2026, e em Orlando e Fort Lauderdale em 2027. O grupo tem nove unidades no Brasil, sendo sete restaurantes - Aima, Kitchin, Gioia, Su e La Serena - e duas dark kitchens.

Segundo Gabriel, a expansão foi pensada “através de conceitos criteriosamente desenvolvidos, projetos arquitetônicos concebidos cuidadosamente e levando em consideração as particularidades de cada localidade”. Ele também contou à coluna que está abrindo portas para novos investidores que queiram participar da expansão, exclusivamente nos Estados Unidos.

“Estamos captando US$2 milhões de equity da holding do projeto para compor parte do investimento da primeira unidade do grupo nos Estados Unidos, com previsão de abertura para o segundo semestre de 2024″, diz.