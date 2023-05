Heloisa Périssé traz sua ‘coach motivacional’ para São Paulo

Atualmente nas telas da TV na Dança dos Famosos e na série Cine Holliúdy, ambos na Globo, a atriz Heloisa Périssé finalmente traz para São Paulo a comédia A Iluminada, que estreia dia 2 de junho, no Teatro Unimed.

Sucesso em Portugal, a peça, escrita pela própria atriz, é livremente inspirada nos TED Talks. O espetáculo mostra as palestras quânticas motivacionais da personagem Tia Doro.

Heloisa Périssé traz para São Paulo a comédia A Iluminada Foto: ANDRÉ WANDERLEY

“Os paulistanos e as pessoas que visitam São Paulo precisam ver e ouvir Tia Doro porque ela é uma ‘ingestão’ de ânimo. Com ela, a vida muda para melhor de forma sobrenatural, as pessoas saem transformadas, felizes, vendo a vida por um outro olhar, o melhor olhar, entendendo realmente que estamos aqui para sermos felizes e realizados”, disse Heloisa.