Hospital do Rim em SP projeta crescimento de 14% em transplantes em 2024

Ao completar 25 anos na posição de centro que mais realiza transplantes renais no mundo, o Hospital do Rim projeta para 2024 um aumento de 10% no número de transplantes.

Segundo o diretor do hospital, José Medina, os excelentes resultados se devem à aplicação de conceitos da produção industrial no gerenciamento científico e permanente dos processos de trabalho.

O grande desafio para garantir a capacidade de realizar mais de 900 transplantes por ano está na necessidade de garantir mais doações da sociedade civil para compensar a defasagem de recursos do SUS e alta inflação que incide sobre o setor.