Hospital israelense busca parceria no Brasil para estudo com cannabis medicinal relacionado à covid

O Centro de Pesquisa e Inovação em Cannabis Medicinal do Rambam Health Care Campus, de Haifa, considerado o maior hospital do norte de Israel, busca parcerias com institutos e hospitais do Brasil para colaboração em estudos acerca do uso da cannabis medicinal para a saúde humana.

Um dos focos de colaboração que o centro procura no Brasil envolve a realização de um ensaio clínico em pacientes com covid-19. A ideia é aproveitar a expertise do Brasil, considerado referência na epidemiologia, para avançar nos estudos do Rambam que demonstraram propriedades antiinflamatórias aprimoradas em modelos de inflamação pulmonar presentes no óleo de cannabis. As descobertas sobre sua eficácia foram publicadas recentemente no periódico científico Frontiers In Immunology.

Igal Louria-Hayon, coordenador do Centro de Pesquisa e Inovação em Cannabis Medicinal do Rambam Foto: Rambam Health Care