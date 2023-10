Hotel Emiliano promove feira na Oscar Freire no próximo domingo

O Emiliano Market Day, feira promovida pelo Hotel Emiliano desde 2010, retorna por mais um ano ao bairro do Jardins, em São Paulo, para celebrar sua 11ª edição.

Na programação, workshops, aulas e as tradicionais barracas dos fornecedores do Emiliano. O evento é gratuito e acontece no dia 8 de outubro das 11h às 17h, na Rua Oscar Freire 379, em frente ao hotel.

Este ano, com o tema “Arte Culinária - conexão e transformação”.

Da cozinha do Emiliano será oferecido um menu com opções de pratos menores para que o público possa comprar e experimentar.

Emiliano Market Day Foto: studio foco e luz