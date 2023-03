Hotel Emiliano realiza seu primeiro leilão de arte beneficente

O Hotel Emiliano São Paulo realiza, dia 30 deste mês, a primeira edição do leilão beneficente “Arte para Arte”. Com curadoria de Pedro Buarque de Hollanda, a iniciativa tem como propósito criar uma dinâmica na qual artistas já reconhecidos incentivem a formação e o desenvolvimento de novos artistas, com ênfase naqueles vindos de territórios à margem dos grandes centros.

Pedro Buarque de Hollanda é o curador do primeiro leilão de arte beneficente do hotel Emiliano, em São Paulo. Foto: Silvana Garzaro

“Acreditamos na arte como um dispositivo de transformação capaz de abrir horizontes e conectar mundos”, diz o curador. Com a noite, o hotel pretende arrecadar R$1 milhão, que será 100% revertido para duas instituições parceiras, o Galpão Bela Maré, no Rio, e a Casa do Povo, em SP. Entre os artistas que doaram suas obras para a causa, estão: Adriana Varejão, Guga Szabzon, Laís Amaral, Luiz Zerbini, Márcia Falcão, Rodrigo Andrade, Vik Muniz e Vívian Caccuri.