Rafael Portugal estreia programa no Multishow com entrevistas em locais inusitados

O humorista Rafael Portugal lança seu novo programa de entrevistas no canal Multishow na próxima segunda-feira, 16. Com um roteiro inusitado, o apresentador irá receber convidados para conversas informais e descontraídas. No “Portugal Show”, Rafael pretende surpreender. Segundo ele, os telespectadores poderão ver entrevistas realizadas dentro de piscinas, no mar e em outros ambientes, mesmo estando dentro de um estúdio.

Rafael Portugal no cenário do seu novo programa Foto: Juliana Coutinho

Grandes nomes da cena artística nacional como Diogo Defante, Dani Calabresa, Evelyn Castro, Fábio Porchat, Fátima Bernardes, Gaby Amarantos, João Vicente, Marisa Orth, Natuza Nery, Pequena Lo, Sérgio Loroza e Xuxa participarão da temporada.

Além disso, o programa contará com uma lista de comediantes que irão agitar a plateia com esquetes nos 20 episódios que serão exibidos de segunda a sexta-feira, às 22h15. Entre os comediantes presentes estarão Estevam Nabote, Ed Gama, Li´l Vinicinho, Rafael Saraiva, Rafaela Azevedo, Thamyris Borsan e Yas Fiorello.

A produção do programa é do Porta dos Fundos mesmo grupo que ajudou a projetar Portugal no humor no YouTube. Também obteve destaque quando apresentou o quadro Cat no BBB 20 e BBB 21, reality da Globo.