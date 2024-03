Ignácio de Loyola Brandão é o primeiro convidado da série ‘Grandes Diálogos no Memorial’

Serão oito encontros ao longo deste ano que permitirão ao público uma interação direta com personalidades e reflexões sobre questões dos nossos tempos. O encontro com o escritor, que ocupa a cadeira 11 da Academia Brasileira de Letras, tem como tema Crônica: Olhar o Cotidiano, o Mundo, Tudo à Nossa Volta.

A ideia dos curadores para esta série de eventos também é, além de apresentar o pensamento do convidado, criar uma conexão com o público. Por isso, a organização abriu mão do caráter híbrido da apresentação e focou no encontro presencial do convidado com a plateia.

O evento é promovido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), pela Fundação Editora Unesp e pelo Centro Brasileiro de Estudos da América Latina, braço acadêmico do Memorial da América Latina.