Shopping Iguatemi São Paulo apresenta a terceira edição da sua Festa Junina

Neste fim de semana (sábado e domingo), o Iguatemi São Paulo apresenta a terceira edição da sua Festa Junina, das 12h às 21h.

A festa tem menus exclusivos de comidas típicas, apresentações de quadrilha, atividades juninas e música ao vivo.

Juliana Ciardi na Festa Junina do Iguatemi, em 2022 Foto: Luprezia

O valor do ingresso para a entrada é R$50 inteira e R$25 a meia, crianças de até 12 anos têm entrada gratuita.

Quem participar da Festa Junina também estará colaborando com a Campanha do Agasalho da Cruz Vermelha São Paulo. Na edição deste ano do evento, 5% do valor decada ingresso será revertido em uma doação para a entidade.

No Boulevard do Iguatemi São Paulo - Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 – Jardim Paulistano.