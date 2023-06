Inauguração da piscina do Clube de Surf do Boa Vista Village acontece neste sábado

A inauguração da piscina do Clube de Surf do Boa Vista Village, em Porto Feliz, pertinho de São Paulo, será neste sábado, 24.

O sistema, que tem ondas com a tecnologia PerfectSwell da American Wave Machines, é capaz de produzir diferentes tipos de ondas, em tamanhos e velocidades, para atender os diversos tipos e níveis de prática de surfe.

Ítalo Ferreira surfando na piscina do empreendimento Foto: Paulo Barcellos/Adorni Films

Na inauguração, os convidados terão acesso aos novos ambientes do Boa Vista Village - como os lobbies do Surf Lodge Residences, a praia do Boa Vista Village Surf Club e o Spa.

Neste sábado, alguns surfistas profissionais e amadores irão utilizar a piscina. A partir de domingo, o Boa Vista Village Surf Club será frequentado apenas por quem tiver o título adquirido.

Para se associar o cliente precisa ter uma propriedade (terreno ou imóvel) no Complexo Boa Vista, formado pela Fazenda Boa Vista, Boa Vista Village e Boa Vista Estates. O valor médio do título para o Boa Vista Surf Club é de R$ 700 mil.