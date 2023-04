Influencer Yasmin Lodi cria conteúdo com dicas para sair sozinha

Yasmin Lodi viu sua carreira atual, a de influencer, começar por acaso. Em junho de 2022, já dentro de um táxi a caminho do Festival Turá, ela foi informada pela amiga que a acompanharia que estaria sozinha na empreitada. Aos 22 anos, Yasmin nunca tinha ido a um festival de música sem companhia e resolveu mostrar parte da experiência para os poucos seguidores que tinha no TikTok. Em poucos dias seu vídeo viralizou na rede atingindo milhares de compartilhamentos e a advogada recém-formada vislumbrou a rota para sua nova profissão.

A influencer fez sua primeira saída sozinha em um festival de música Foto: Arquivo Pessoal

”Eu já tinha percebido que não gostava de Direito. E também vi que esse nicho, de mostrar que dá para ser mulher e curtir desacompanhada, não era muito explorado. Aí resolvi investir”, disse à coluna.

Com 150 mil seguidores, hoje ela tem sua maior plataforma de produção de conteúdo no Instagram e seu principal público formado em 83% por mulheres de 24 a 30 anos. “As mulheres se sentem mais vulneráveis que os homens para saírem sozinhas por razões óbvias como segurança, mas também existe o receio dos outros acharem estranho uma mulher estar desacompanhada numa balada ou num bar. Muita gente me fala que tem medo de ser encarada, julgada”. Nas suas saídas sozinha, Yasmin diz que percebeu que esse tipo de reação quase nunca acontece. Segundo ela, só em uma ocasião a recepcionista de um restaurante estranhou que ela tivesse reserva para comer sozinha e depois disse que nunca conseguiria jantar sozinha. “Isso é exceção. Na maioria das vezes, ninguém se importa. As pessoas estão curtindo seu próprio rolê”.

Para as iniciantes nos programas solo, ela aconselha que sempre digam onde irão para familiares ou amigos e dividam informações do Uber ao iniciarem a corrida. Também recomenda passeios que costumam ser mais fáceis para quem ainda precisa se adaptar. “Cinema e café são ótimas opções. Em São Paulo dá pra conhecer um café diferente todo dia. O importante é tentar. Estar na própria companhia é uma forma de autocuidado”.