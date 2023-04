Influenciadoras falam sobre empreendedorismo feminino

No cardápio de assuntos do evento Push constam temas como a liberdade financeira da mulher, o futuro da influência e os rumos do mercado de segunda mão. Com dez horas de duração, o encontro reunirá 30 palestrantes na Casa das Caldeiras, em São Paulo, no sábado, dia 15.

A coordenadora do evento, Manuela Bordasch, é também a fundadora do site de moda e lifestyle Steal the Look, que surgiu há 11 anos, mostrando roupas e visuais de celebridades, bem como os caminhos para consumi-las de uma forma mais acessível e sustentável.

Manuela Bordasch é a criadora da plataforma Steal the Look Foto: Dário Matos





A plataforma foi adquirida pelo grupo Magazine Luiza em 2021 e diz ter 50 milhões de visitantes únicos por ano. “O Push é o braço de carreira e empreendedorismo do Steal the Look. Colocamos mulheres falando no mesmo ambiente para ajudar as outras a tirar suas ideias do papel, diz Manuela. “Foi idealizado com o objetivo de conectar e impulsionar pessoas que querem dar um empurrão na trajetória profissional”, completa.

Convidados. Profissionais do Linkedin e do Tiktok palestram no painel sobre “os empregos do amanhã”. Propagando tendências de moda e lifestyle nas redes, Thai de Melo Bufrem, Isa Domingues e Robertita, que ganhou destaque com conteúdos sobre diversidade e plus size, também estão na lista de influenciadoras do evento.

“É preciso lembrar que muitas mulheres se submetem a relações tóxicas por medo de não conseguir gerir a própria vida”, diz a empresária e ativista Ju Ferraz. Ela vai conduzir a conversa com Nina Silva, idealizadora da plataforma de afroempreendedorismo Black Money.

A partir de 20 de maio, a Bienal de Veneza recebe a exposição ‘Terra’ no Pavilhão do Brasil

A partir de 20 de maio, a Bienal de Veneza 2023 recebe a exposição Terra, participação oficial do País no Pavilhão do Brasil, realizada pela Fundação Bienal de São Paulo em parceria com o Ministério da Cultura e o Ministério das Relações Exteriores. A curadoria é dos arquitetos e pesquisadores Gabriela de Matos e Paulo Tavares. A representação brasileira vai estabelecer um diálogo com o tema da exposição principal da 18ª Bienal de Arquitetura – O laboratório do futuro.

Bloco de notas

FILANTROPIA. As ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e Igualdade Racial, Anielle Franco, estarão presentes no 12º Congresso GIFE, que acontece entre os dias 12 e 14 de abril no Memorial da América Latina, em São Paulo. O evento é o maior encontro da filantropia para América Latina e este ano traz o tema Desafiando Estruturas de Desigualdade.

FESTIVAL SERROTE. O festival da revista de ensaios Serrote será realizado no Instituto Moreira Salles Paulista nos dias 14 e 15 de abril, com a presença de nomes como Djaimilia Pereira de Almeida, Ana Mumbuca e Jaqueline Gomes de Jesus