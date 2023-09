Ingrid Guimarães apresenta reality ‘Match nas Estrelas’ e conta se escolhe relacionamentos pelo signo

Ingrid Guimarães, 50 anos, vive nova fase após sair da Globo e assinar um contrato de exclusividade com o Prime Video. A atriz está prestes a estrear um reality show sobre tema que mexe com as pessoas: signos. Com 12 episódio, que serão lançados todos de uma vez, Match nas Estrelas promove encontros entre pessoas com base no horóscopo dos pombinhos. A estreia está marcada para o dia 15 de setembro.

Durante a conversa com a coluna, Ingrid brinca que, casada há 18 anos, ela não se arrisca a fazer uma sinastria (análise de compatibilidade astrológica) com seu marido, com medo de algum resultado negativo. No entanto, quando ela se irrita com ele, confessa que responsabiliza o signo ariano do parceiro pela querela. Quando estava solteira, porém, diz que costumava fazer análises baseadas nos signos antes de sair com seus candidatos.

Ingrid Guimarães em 'Match nas Estrelas' Foto: Taciana Suzuki

Ela considera Match Nas Estrelas inclusivo com participantes de diversos gêneros e orientações sexuais. Para Ingrid, homens e mulheres interagem com os signos com intensidades diferentes. “Cada um lida de uma maneira, mas é claro que as mulheres têm uma tendência maior para o romance, isso é um fato. Os homens são um pouco mais fechados, mas tivemos no reality muitos homens românticos também”, afirmou.

Questionada se existem signos mais aberto aos relacionamentos e outros mais fechados, discorreu: “Olha, todo mundo no programa temia Gêmeos e Áries. Quando mencionava que seu pretendente era de Gêmeos, as pessoas já reagiam temerosas”. Em relação aos arianos, também. Ela brincou dizendo que as pessoas os chamam pelo estereótipo de “satanáries”. “Já os escorpianos, muitos ficam curiosos e atraídos, com certo tesão, achando que eles trarão um mundo maravilhoso de sexo.” Ingrid destacou a curiosidade e simpatia em relação aos piscianos, que eram vistos como legais e agradáveis. Os taurinos também tinham uma recepção positiva.

Ingrid falou da fama dos cancerianos de serem românticos e propensos ao casamento — este é o signo dela. Apesar de alguns comentários negativos sobre serem chatos ou sofredores, ela percebeu que, no geral, eram bem-vistos pelos participantes.

Ingrid apresenta o programa ao lado da astróloga Papisa (Tatiane Lisbon) que prevê as dificuldades e afinidades astrais dos pretendentes. Cada participante vai para quatro encontros com pessoas de diferentes signos do zodíaco na busca pelo match ideal. A atriz conta detalhes inusitados: “O encontro do participante de Touro foi em restaurante, porque eles adoram comida. O Sagitário em lugares de aventura. Quando o pretendente vai ao encontro ele só sabe o signo solar. O participante não pode falar mais nada a respeito do seu mapa. A maioria beijou na boca, óbvio. Eu e a Papisa assistimos aos encontros e comentamos. Depois eles vão para o palco comigo. Contam quais pretendentes gostaram mais e quais não”.

A partir desse ponto, diz Ingrid, é que surgem os problemas porque é feita a sinastria. “A Papisa, então, dá uma aula sobre o que combina. Não é só o o signo solar que conta no mapa: tem Vênus, a casa do trabalho, a casa do prazer, o Saturno, o tal do Mercúrio retrógrado que sempre atrapalha tudo. Ao fim, eles têm que escolher se vão seguir os astros ou o coração.”

Novos desafios

Ingrid revelou que teve que se preparar para apresentar um reality show, formato novo para ela. Durante 10 anos, apresentou programas na GNT, nos quais tinha total domínio da situação. Ela teve que lidar com várias câmeras e com a espontaneidade dos participantes que não são pessoas acostumadas a estar na frente das câmeras. “Foi uma experiência interessante”, diz.

Quando foi chamada para fazer o reality, ela impôs uma condição: poder usar seu humor característico. Assim, Ingrid inseriu esquetes de humor, algo que faz sucesso na internet, já que as pessoas adoram ver memes e histórias relacionadas a signos. Além disso, ela trouxe sua equipe de roteiristas e produtores, que a acompanham na criação de vídeos para as redes. “Eu acho um reality diferente que mistura match, signo e humor”, conclui.