Inspirado no Uber, aplicativo para locação de iates de luxo será lançado na quarta-feira

Será lançada oficialmente, nesta quarta-feira, a Voguer, startup de locação de iates de luxo. A Voguer é uma ideia do brasileiro Heverton Rodrigues, 30 anos, executivo que começou a programar aos 15 anos e que conseguiu um investimento inicial de R$ 500 mil para viabilizar a primeira versão do aplicativo.

A plataforma já conta com mais de 300 embarcações disponíveis, inclusive em São Paulo. Inspirado em aplicativos como o UBER, a Voguer apresenta precificação dinâmica, ajustando os preços conforme a demanda e as condições do mercado.

Quando o DIRETO DA FONTE entrou no aplicativo, o preço de locação (8 horas) variava entre R$ 2800 e R$ 17 mil.

Heverton Rodrigues, CEO e Fundador da Voguer Foto: Gustavo Lourenção

“Com proprietários usando suas embarcações menos de 10% do tempo, há um potencial enorme para diminuir custos e aumentar o acesso ao lazer no mar.”, disse o criador do aplicativo, Heverton Rodrigues.

A Voguer oferece três opções para atender diferentes perfis de usuários. A locação de barcos, lanchas e jet skis; experiências exclusivas - onde as pessoas podem alugar parte ou a totalidade dos mais luxuosos Super Yachts do mundo, na costa Sul Americana ou no exterior; e o Club Voguer, uma área exclusiva para assinantes, com atendimento, experiências e vantagens exclusivas.