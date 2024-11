Instagram seleciona 10 brasileiros para a lista de 'Creators of Tomorrow'; conheça os 4 nomes de SP

Criar um senso de comunidade com os seguidores das redes sociais é a missão de todo influenciador. Manter as pessoas interessadas no conteúdo, inovar na criação e entender esse público são algumas das missões que os influenciadores destacados no ‘Creators of Tomorrow’, uma lista do Instagram que celebra a criatividade, autenticidade e impacto dos criadores de conteúdo em suas comunidades, passam no dia a dia.

Gabi Moretti, Dante Olivier, Vic Gaibar e Livia são os quatro influenciadores de São Paulo na lista 'Creators of Tomorrow' Foto: Gustavo Sena

PUBLICIDADE A iniciativa da rede social destaca talentos emergentes que moldam o futuro do conteúdo digital, promovendo conexões entre as pessoas. Ao todo foram 10 influenciadores digitais selecionados do Brasil todo: Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Gabi Moretti, Dante Olivier, Vic Gaibar e Lívia Gonçalves estão na segunda edição do programa do Instagram e conversaram com a coluna sobre como tem sido construir suas comunidades na rede social. Confira abaixo os principais trechos da entrevista com cada um deles: Gabi Moretti: ‘Tinha medo das pessoas não me aceitarem’

Gabi Moretti tem mais de 1.3 milhão de seguidores no Instagram e está na internet desde seus 12 anos. Com quase 28, a influenciadora viu um de seus vídeos de “arrume-se comigo” viralizar e sua vida virou de cabeça para baixo.

Publicidade

Em entrevista ao Estadão, ela relembra que durante muito tempo tentou se encaixar como ‘blogueira de moda e maquiagem’, mas percebeu que nada adiantava. “O que realmente estava faltando [nos meus conteúdos] era a minha personalidade. Faltava colocar a minha cara, a minha autenticidade, mas eu tinha medo das pessoas não aceitarem. Tinha medo do julgamento”, fala.

A influenciadora deu o seu toque para um simples ‘Get Ready With Me [arrume-se comigo]’ e ficou conhecida pelo bordão ‘Ai, Gabi…’. Durante a conversa, ela fala sobre a importância de se reinventar: “Você não precisa inventar a roda e criar conteúdo é sobre isso. Pegar alguma coisa que está dando certo e colocar a sua personalidade nele. Acho que é isso que falta. Acabamos vendo muito do mesmo e vendo pouco da real personalidade das pessoas”.

Dante Olivier: ‘É bom viralizar, mas precisamos entender que alguams pessoas não vão se identificar’

Dante Olivier também está na lista celebratória do Instagram. Autodenominado como ‘multiartista’, o influenciador tem mais de 350 mil seguidores e é um dos muitos criadores que surgiram na pandemia da covid-19. “Tinha muita energia criativa e decidi jogar tudo para a internet. Rapidamente percebi que poderia focar como um meio de trabalho”, diz.

Dante tinha um quadro em seu perfil onde cozinhava e acabava viralizando muito, mas ele revela que esse formato de conteúdo já estava se tornando cansativo. Para fortalecer a sua comunidade no Instagram, ele refletiu que seus posts precisavam ter a sua assinatura e identidade visual igual às produções artísticas que fazia. “Sempre foquei em desenvolver os conteúdos com o meu ‘jeitinho’ de falar na internet, sobre coisas que eram do meu interesse e desenvolver em uma linguagem que as pessoas, acima de tudo, se identificassem”, fala.

Hoje ele divide seu conteúdo entre moda, humor e arte, mas sempre com o toque da sua personalidade: “Nosso foco [Dante e os outros 3 influenciadores de SP] é em quem nós somos. É bom viralizar e chegar em mais pessoas, mas precisamos entender que algumas pessoas vão se identificar e outras não. No fim, é muito sobre fazer as pazes com isso”.

Publicidade

Vic Gaibar: ‘Quero ajudar as pessoas a transformarem a vida’

E tem sido assim para Vic Gaibar também. A influenciadora tem mais de 480 mil seguidores e é conhecida na internet por seus tutoriais de produção e edição de vídeos com o celular para as redes sociais.

Ela conta que repensou toda sua estratégia de conteúdo quando travou no número de seguidores: “Pensei o que de fato faria com que eu me conectasse com meu público e entendi que precisava trazer o meu lado mais humano”. Durante a conversa, Vic reforça que tem um propósito muito grande com a sua criação de conteúdo: “Quero ampliar e levar a palavra da criação de conteúdo mobile para mais pessoas e conseguir ajudá-las a transformar a vida, assim como a minha foi transformada. Levo a verdade para os meus conteúdos porque isso é o que diferencia um criador”. Livia Gonçalves: ‘Ninguém mais segue um influencer só porque precisa seguir alguém’

Livia Gonçalves é criadora de conteúdo literário e tem mais de 400 mil seguidores no Instagram. Por mais que seja um conteúdo mais nichado e ‘travado’, como ela mesma diz, a influenciadora consegue se destacar em meio a tantos “concorrentes”.

Publicidade

“Eu decidi que não quero me prender na caixa de ser apenas o que as pessoas esperam de mim quando falamos de conteúdo literário. Decidi que queria fazer coisas diferentes, testar novos modelos, formas e linguagens, e foi o que garantiu que eu me reinventasse”, diz em entrevista à coluna.

Sobre viralizar e ganhar muitos seguidores de uma única vez, Lívia fala que o mais importante é entender que “nem sempre as pessoas vão ficar” e que um conteúdo viral “não precisa definir todo seu nicho e muito menos tudo o que você representa na internet”.

“Quando falamos de criação de comunidade é algo individual porque ninguém mais segue alguém só porque precisa de alguém para seguir. [...] Se alguém não for fidelizado porque não gostou da minha personalidade, tudo bem. Eu quero criar uma comunidade de pessoas que estão ali para crescer e conhecer o meu lado real”, fala.