Instituto Ana Hickmann e rede de salões de beleza selam parceria para empregar alunos de baixa renda

Uma parceria entre o Instituto Ana Hickmann e a rede de salões de beleza Turquesa vai garantir vagas de trabalho para os melhores alunos dos cursos do instituto nas unidades da rede.

A Turquesa vai priorizar na distribuição de vagas os alunos de baixa renda, trans ehomossexuais, que correspondem a 80% do seu corpo de funcionários.

Ana Hickmann faz parceria com rede de salões de beleza Foto: LUCIANA PREZIA / ESTADAO CONTEUDO

Os melhores estudantes que se matricularem nas aulas de design de sobrancelhas, manicure e pedicure, unhas decoradas, maquiagem, cabeleireiro, embelezamento do olhar e micropigmentação, serão encaminhados para atuar em uma das unidades da Turquesa. Para isso, é preciso ter notas acima de 7, registrar presença de pelo menos 75% e alcançar um desempenho acima da média no TCC.

Os interessados em participar devem ser maiores de 16 anos e realizar a matrícula nas unidades do Instituto Ana Hickmann. Todas as aulas são no formato presencial.