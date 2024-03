Instituto da Mulher Negra apresenta dados sobre intolerância religiosa no Brasil em evento na ONU

O evento acontece de forma paralela à 55ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em que Geledés irá apresentar dados sobre a intolerância religiosa no Brasil entre 2019 e 2021 que comprovam o impacto do racismo nos adeptos das religiões de matriz africana.

Neste período, segundo o canal de denúncias Hotline 100, foram registrados 1.796 casos de racismo religioso no Brasil. ”Apesar de uma longa história que remonta aos tempos coloniais, as autoridades públicas brasileiras não ampliaram ou melhoraram as poucas políticas públicas destinadas a combater a intolerância religiosa, alegando que não há dados suficientes sobre o problema”, diz Ivanir dos Santos.

Geledés – Instituto da Mulher Negra foi criado em 30 de abril de 1988. É uma organização política de mulheres negras que tem por missão institucional a luta contra o racismo e o sexismo, a valorização e promoção das mulheres negras, em particular, e da comunidade negra em geral.