Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês comemora hoje seu 15º aniversário

Nesta quinta-feira, o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL) comemora seu 15º aniversário com um coquetel que reunirá inúmeras autoridades da área da saúde. A comemoração acontece no Solarium do Hospital Sírio-Libanês, na Bela Vista, em São Paulo.

Entre os convidados da celebração, estão o Dr. Luiz Carlos Zamarco, Secretário Municipal de Saúde, Vanessa Costa e Luiz da Silva Goshima, executivos da Fundação Lia Maria Aguiar, e Denise Jafet, Presidente da Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio-Libanês, mantenedora do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, e Carol Lastra, diretora executiva do Instituto.O IRSSL é responsável pela gestão de dez unidades de saúde, em parceria com o poder público e com o privado, como forma de complementar os serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Juntas, essas unidades já realizaram mais de 20 milhões de atendimentos.

Sírio-Libânes Foto: Elis Forgerini

Desde sua fundação, o Instituto já realizou mais de 12 milhões de exames laboratoriais, 2,8 milhões de atendimentos de urgência, 2,2 milhões de consultas, mais de 220 mil cirurgias e 2 milhões exames de imagem.