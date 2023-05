Instituto Four reúne executivos e formadores de opinião em jantar beneficente

O Instituto Four realiza, nesta segunda-feira, seu tradicional jantar beneficente. A 4ª edição do evento que acontece pela primeira vez no Hotel Unique, em São Paulo, é direcionada apenas para empresas e receberá aproximadamente 600 convidados entre empresários, executivos, filantropos, investidores, empreendedores sociais e formadores de opinião.

Nizan Guanaes, fundador e CEO da N Ideias, será o principal palestrante do evento, que também contará com as presenças de Walter Pye, diretor executivo do Macquarie Bank, e Flávia Faugeres, fundadora da LearnToFly. “É uma honra poder reunir representantes de algumas das principais empresas brasileiras para celebrar as conquistas que o Instituto Four já teve em seus seis anos de história”, comemora Wellington Vitorino, diretor-executivo do Instituto Four.

Nizan Guanaes será o principal palestrante do evento Foto: ESTADAO / DENISE ANDRADE

Durante o jantar, haverá o leilão de itens de tênis utilizados no último Rio Open, além de outros objetos. Os valores arrecadados serão revertidos em investimentos para que a organização continue exercendo suas atividades de selecionar, formar e desenvolver jovens líderes.

Esse ano também será reservado um momento especial para o lançamento oficial do “Prêmio Carlos Hitoshi de Liderança”, uma homenagem póstuma em memória ao conselheiro da organização.