Instituto leva profissionais negros do audiovisual para o Festival Internacional de Cinema de Berlim

As credenciais distribuídas pela organização do festival ao NICHO 54 fizeram parte da iniciativa de diversidade e inclusão do EFM Berlinale para estimular a presença e o intercâmbio de profissionais sub-representados do mundo todo.

Participaram da viagem, no final do mês de fevereiro, Fernanda Lomba, cofundadora e diretora executiva do NICHO 54; Lilian Santiago, diretora vencedora do Pitching Show do festival negro de cinema NICHO NOVEMBRO 2023; Rubian Melo, gestora de negócios e projetos audiovisuais na Saturnema Filmes, Danielle Valentim, fundadora da Maat Produções, Diego Paulino, diretor e roteirista na Reptilia Produções Transmídia, Myrza Muniz e Robson Dias, da Selvática, que também participaram do Pitching Show.