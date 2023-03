Irmãos abrem bar de vinil na Barra Funda

Veteranos da noite paulistana, os irmãos Vivi Flaksbaum e Pil Marques criaram no coração da Barra Funda um novo espaço para receber admiradores dos discos de vinil, comida de boteco e drinks clássicos: o 4E20 Vinyl Music Bar.

DJ Pil Marques Foto: Silvana Garzaro

Pil é o responsável pela curadoria musical do local, que tem mesas na calçada, pista de dança e promete animadas happy hours de quinta a sábado, com diferentes estilos de música. Aos domingos, a dupla inova com uma day party das 10 às 22h, a Foda Vinyl Junkies, trazendo sempre renomados DJs da cena eletrônica do país tocando e mostrando suas coleções de vinil. O 4E20 terá uma inauguração para convidados no dia 18, a partir das 18h.