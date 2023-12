Itaú Cultural terá mostra da fotógrafa Claudia Andujar em 2024

Uma mostra de Claudia Andujar vai abrir a temporada de exposições do Itaú Cultural em 2024. Claudia Andujar: Cosmovisão vai apresentar novas séries e imagens da fotógrafa, resgatar obras feitas nos anos de 1970 e também promete revelar novas facetas de seu processo de criação, a partir do dia 3 de abril do ano que vem.

A fotógrafa Claudia Andujar Foto: Murilo Alvesso

Com curadoria de Eder Chiodetto, a expo terá mais de 100 fotos, que incluem o trabalho de Claudia com o povo Yanomami - desde a clássica série Sonhos Yanomami, de 2002, até o livro Amazônia, de 1978, coproduzido por George Love, fotógrafo norte-americano.

A exposição também apresenta séries de fotografias menos conhecidas de Claudia, tocando um lado experimental de sua produção – como Sônia, de 1970, Sonho Verde Azulado, de 1982, e Malencontro, entre outras.

Claudia também está produzindo uma nova série exclusivamente para a exposição, a partir de seu trabalho O Vôo de Watupari.