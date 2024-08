Iza grava campanha para patrocinadora do Rock in Rio; show no festival será aos 8 meses de gravidez

No filme, a cantora e embaixadora da operadora relembra sua trajetória no evento, desde a plateia em 2011 até se tornar uma estrela que já esteve no palco do festival em 2017, 2019 e 2022.

Desta vez, ela se apresentará em 20 de setembro, um dia dedicado às mulheres, aos 8 meses de gravidez de sua primeira filha, Nala.

“Eu diminuí o ritmo dos shows, mas sigo trabalhando. No Rock In Rio, vou estar com um barrigão de oito meses. Estar em cima de um palco grávida é uma coisa que eu sonhei muito”, disse Iza.