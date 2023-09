Já bebeu uma mimosa? Casa dedicada ao clássico dos brunchs abre no Baixo Pinheiros

A mimosa, um drinque clássico preparado com espumante e suco de laranja, é o carro chefe de uma nova casa que abre ainda essa semana no Baixo Pinheiros.

O Mimosa Café, que inicia sua operação na próxima sexta-feira (dia 15) em soft opening, é uma criação do restaurateur e publicitário Sergio Barros, ex-sócio do Café Hotel.

Mimosa Café Foto: Reprodução

A ideia da casa é proporcionar um “brunch esticado” para qualquer hora do dia. No menu, ovos beneditinos, brioches, iogurte com frutas e outros clássicos.

O Tema principal da casa, a mimosa, irá aparecer na versão original e em variações - assim como outros coquetéis. Destaque também para os drinques sem álcool.

Mimosa Café