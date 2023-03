Já deu saudade do carnaval? Daniela Mercury quer celebrar a democracia com ‘Pipoca’ na Consolação

O último suspiro do carnaval de São Paulo promete entregar uma verdadeira catarse momesca. No próximo domingo, dia 26, Daniela Mercury leva o bloco “Pipoca da Rainha” para a Rua da Consolação. Com início previsto para às 15h, o evento tem uma importância histórica para Daniela.

Em 2020, Daniela Mercury arrastou uma multidão na Consolação Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

“Me apresentar em São Paulo é sempre muito especial, é como revisitar minha história toda numa apresentação. Esse ano é ainda mais especial porque estou celebrando os 30 Anos do Canto da Cidade e os meus 40 anos de Trio Elétrico”, disse a cantora.

No encerramento do carnaval, Daniela promete celebrar a vida e a democracia. “Sempre me lembro do show do MASP e da construção da minha carreira que está totalmente vinculada à minha relação com São Paulo. Eu sinto uma alegria enorme de me apresentar no encerramento do carnaval de São Paulo”, falou. “Ver aquela Rua da Consolação povoada de gente é um sonho para mim. E esse ano será ainda mais especial depois de tudo que passamos. Vai ser uma celebração da vida, da alegria e da democracia”, completou.