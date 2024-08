Já tem planos para o Dia Independência? Veja a programação do Museu do Ipiranga para 7 de setembro

O sábado, 7 de setembro, começará às 9h30 com a performance do CORALUSP; às 11h30, será a vez do grupo Brasirima, que promove atividades de arte e cultura para adolescentes na região sudeste da cidade, em especial na Vila Brasilina.

Já às 14h ocorrerá o sarau do Perifatividade, coletivo de poetas, educadores, produtores culturais e músicos provenientes das extremidades do Ipiranga. Do bairro de Heliópolis, um grupo de metais do Instituto Baccarelli, programa social voltado para crianças e jovens, se apresentará às 17h.