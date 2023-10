Jade Picon e Camila Queiroz estão no primeiro livro da Vogue Brasil

InVogue, o primeiro livro da Vogue Brasil chega, oficialmente, no dia 26 de outubro, com imagens e entrevistas inéditas de 52 mulheres brasileiras que compartilham memórias e curiosidades sobre sua relação com a moda.

Costanza Pascolato, Camila Queiroz, Jade Picon, Linn da Quebrada e Maria Klaumann estão entre as estrelas que estampam as páginas.

Camila Queiroz Foto: Fernando Tomaz

O livro será lançado na segunda edição do Vogue Celebra, que é uma comemoração das trajetórias autênticas de estilo e criatividade que moldaram a indústria da moda no Brasil. O evento terá uma exposição de fotos, destacando mulheres apresentadas no livro.

A festa acontece no dia 26 de outubro no Hotel Unique, com o tema “Trajetórias Originais”. O livro não será vendido e estará totalmente disponível para download gratuito no site da revista.