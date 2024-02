Sua atuação em Travessia sofreu críticas, mas ao longo da trama muita gente também viu seu progresso. O que achou dessa montanha-russa? As críticas têm impacto em você?

Realmente, foi uma montanha-russa essa passagem pela novela, mas eu vejo que serviu para uma evolução pessoal também. Foi um momento em que eu estava aprendendo algo e em rede nacional, as pessoas que me acompanham e até aquelas que ainda não me conheciam, me viram aprender algo dia após dia. Eu vejo como evolução, fui e sou muito feliz por ter passado por esse processo e ter vivido a Chiara, que foi um grande desafio e me trouxe realizações que eu nem imaginava que poderia sentir. Quanto às críticas, eu cresci na internet e sempre tive comigo que elas estão me acompanhando, não importa o que eu faça. Mas, eu me dispor a responder alguém vai ser muito difícil, acho que até por ter crescido com elas, hoje sei lidar muito melhor, buscando sempre não gastar energia com isso. Com a novela, não foi algo fácil, mas eu estava no momento de realizar um grande sonho, não iria deixar que me abalassem, muito pelo contrário, busquei naquelas que eram construtivas uma oportunidade de melhoria e evolução. Eu sabia que era meu momento de aprender e o final da novela, onde recebi elogios que há tempo não via, para mim, valeu de tudo. Essa foi a oportunidade perfeita para começar a minha carreira como atriz e tirar o melhor do que ela pode oferecer, foi e continua sendo uma constante evolução.

Qual é a coisa mais difícil, na sua opinião, dentro da atuação? E o que é mais prazeroso na profissão?

Eu aprendi tantas coisas… Decorar textos e estar diante das câmeras é algo que eu já estava habituada desde pequena, mas a interpretação foi adentrar um novo mundo em que é difícil dizer qual foi a minha maior dificuldade. Acredito que tudo foi um grande desafio, que aos poucos fui entendendo e me habituando, seja o posicionamento em cena, a luz, certas técnicas e microfone. Mas acredito que uma coisa que me ajudou muito nesse desafio todo foi a minha disponibilidade de estar lá, escutar, aprender e ser dirigida. Eu tive muita sorte de ter as pessoas ao meu lado. Pra mim, o mais prazeroso está em poder viver diferentes personagens e ter experiências incríveis, como na fase final da Chiara, as cenas foram as minhas favoritas e diferentes de tudo o que eu já havia vivido. Eu estava grávida, vivenciei um parto, casei, terminei, tive cenas de felicidade e de emoção. Tudo o que você pode pensar, foi lindo, foi incrível e realmente prazeroso. Mal vejo a hora de viver tudo isso de novo.

Tem algum ator preferido?