Jade Picon vai participar de badalado after party do Oscar da revista Vanity Fair

No ano passado, por exemplo, contou com Michelle Yeoh, Brendan Fraser, Angela Bassett, Steven Spielberg, Sharon Stone, Kate Hudson, Riley Keough, Pedro Pascal, Olvia Wilde e Austin Butler, entre muitos outros.

“Eu enxergo essa oportunidade como uma grande honra e privilégio. Será a primeira vez que estarei em um evento que reúne tantas personalidades renomadas da indústria cinematográfica mundial e eu não poderia estar mais feliz com isso. Atuar sempre foi um dos meus maiores sonhos e Travessia me proporcionou entrar de vez para esse mundo. Desde então, não parei de estudar e sigo nessa rotina, com a intenção de poder me aprimorar e entregar o melhor de mim em projetos futuros.”, diz Jade

Ela aproveita a ida a Los Angeles para ir a festa pré-Oscar do consulado Francês e ao evento anual beneficente realizado por Elton John. Sobre os looks que vai usar ela faz suspense: “Ainda não decidi”, diz.