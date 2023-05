Janaína Torres Rueda, da Casa do Porco, é a nova jurada do reality Top Chef Brasil

A chef Janaína Torres Rueda está confirmada como jurada na nova temporada do reality Top Chef Brasil, da Record TV. Grande novidade desta quarta edição, Janaína vai avaliar os pratos preparados pelos 12 participantes, ao lado de Emmanuel Bassoleil, que já integrava o programa.

Janaina Rueda (3).jpg SÃO PAULO/SP 21/03/2022 EXCLUSIVO DIRETO DA FONTE Haras Larissa Fotos: Iara Morselli/ESTADÃO Foto: IARA MORSELLI / ESTADAO CONTEUDO

Apresentado por Felipe Bronze, o Top Chef estreia em julho e será a primeira participação de Janaína em elenco fixo de reality de culinária - a chef já havia atuado como jurada convidada em programas como MasterChef (Band), Mais Você (de Ana Maria Braga na TV Globo) e The Taste (GNT), entre outros.

Nascida e criada no Centro de São Paulo, Janaína Torres Rueda iniciou sua carreira como chef de cozinha profissional há 15 anos, quando abriu o Bar da Dona Onça. Ao lado de Jefferson Rueda, a chef também está à frente da cozinha d’A Casa do Porco – 7º melhor restaurante do mundo pelo The World’s 50 Best, e exerce um importante papel na administração de todos os negócios do grupo, que inclui também a lanchonete Hot Pork, a Sorveteria do Centro e o frigorífico artesanal Porco Real.