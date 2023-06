Saiba como é e quanto custa o ‘Dia dos Namorados’ em um hotel de Luxo em São Paulo

De olho no Dia dos Namorados (12 de junho), os principais hotéis de luxo de São Paulo estão preparando pacotes e experiências especiais para agradar os casais apaixonados. Os pacotes variam de R$ 2 mil a R$ 13 mil - e contam com jantares exclusivos, champanhe gelada, rosas no quarto, dia de spa...

No JW Marriott Hotel São Paulo, por exemplo, destaque para a opção de hospedagem na suíte Griffin - decorada com flores especialmente para a data. O pacote também inclui café da manhã e jantar preparado pelo chef Icaro Rizzo em três tempos, servidos na própria suíte, com uma garrafa de Moët Chandon Impérial Brut para harmonizar com um fondue de frutas e chocolate. As tarifas começam a partir de R$ 3.198 e o pacote é válido de 9 a 12 de junho.

Já no Grand Hyatt, o destaque é o Day Spa Sedução, que inclui (para um casal): escalda pés, reflexologia, esfoliação corporal, candle massage e espumante em 3h de tratamento. Cada voucher para duas pessoas inclui day use com acesso à sauna seca, fitness center, piscina interna climatizada e externa e 3h de estacionamento com manobrista. Preço R$ 2.100.

Hotéis de luxo preparam pacotes especiais para o Dia dos Namorados Foto: reprodução

No exclusivo Palácio Tangará, a experiência inclui buquê de rosas vermelhas, champagne na acomodação e um jantar especial com menu 6 tempos no restaurante Tangará Jean-Georges. Na manhã seguinte, café da manhã e piscina. A partir de R$ R$ 7.470

No Rosewood, destaque para o jantar no restaurante Blaise (que pode também ser servido na própria suíte). O casal também recebe uma garrafa de champanhe Perrier-Jouët. Um dos diferenciais é a possibilidade de uma sessão de fotos de 20 minutos. Na suíte mais luxuosa do hotel, a experiência pode sair até R$ 13 mil.

Nos hotéis Fasano (Jardins e Itaim), as diárias na data contam com menu exclusivo e massagens para casais. No Fasano Jardins, a diária é a partir de R$ 3.650. Já no Fasano Itaim, a diária começa em R$ 2.780.

Continua após a publicidade

Por fim, no Renaissance, o pacote Dia dos Namorados inclui jantar no Restaurante Terraço Jardins, café da manhã, uma garrafa de espumante e frutas cobertas com chocolate no apartamento, além de estacionamento para um carro. A partir de R$2.004.