‘Japonês’ na Faria Lima tem mesas exclusivas para empresas e reuniões de negócio por R$ 20 mil

No novo Noma Sushi São Paulo, as empresas podem alugar mesas por até um mês. As mesas ‘cativas’ saem a partir de R$ 20 mil. O restaurante de cozinha japonesa, que pertence ao Grupo Noma, de Florianópolis, e funcionou no Jardim Paulista entre 2019 e 2022, reabre nesta segunda-feira em soft opening. Com investimento de mais de 7 milhões de reais, a casa está no coração da Faria Lima.

Para aproveitar a localização, o restaurante tem mesas executivas, reservadas para empresas que atuam na região - e que estarão à disposição para reuniões de negócios, com direito a menus exclusivos. As mesas reservadas para empresas ficam no segundo andar.

O empresário Ivo Pires é o responsável pelo Noma SP Foto: IARA MORSELLI

A nova sede tem 160 lugares divididos em três pisos. O projeto, assinado pela Otavio de Sanctis Arquitetura, tem salão aberto sem intervalo entre almoço e jantar ( em breve, o horário da tarde terá serviço de cafés, chás e confeitaria em estilo oriental). No segundo piso, as já citadas mesas privativas. No alto do imóvel, um rooftop sob cúpula envidraçada.

O cardápio foi criado pelo chef-executivo Rafael Portes, responsável por todas as operações do Grupo Noma, e pelo chef Fernando Nagao, com passagens pelo Osaka Nikkei e pelo Tatá Sushi,entre outras casas renomadas. O empresário Ivo Pires, 34 anos, é o responsável pelo Grupo Noma.