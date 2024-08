JK Iguatemi recebe duas obras da Pinacoteca de São Paulo até outubro

A Pinacoteca de São Paulo se junta ao JK Iguatemi para mais uma edição do projeto Pina no JK, que acontece até 24 de outubro, com exibição de duas obras da coleção do museu no Piso 1 e 2 do shopping.

As obras em exposição são das artistas Eliane Prolik e Claudia Jaguaribe: PRA QUÊ? e “Entre Vistas”.

Carlos Jereissati Filho, Paulo Vicelli, Ana Maria Maia e Jochen Volz no lançamento do Pina Iguatemi Foto: nicolas calligaro