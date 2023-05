Joe Abujamra canta amor adolescente não correspondido em seu primeiro álbum

Foi brincando com a guitarra de seu irmão, aos 13 anos, que Joe Abujamra se apaixonou pelo instrumento. “Percebi que ali me sentia completo. Me emocionei tocando blues e sentia que tocar guitarra era o que eu fazia de melhor. Já nessa época percebi que certamente seria músico”, comentou.

Joe vem de uma família de artistas. Ele é filho de André Abujamra (aliás, como se vê pela foto abaixo, Joe é a cara do pai) e da cineasta Anna Muylaert - e neto do ator Antônio Abujamra (1932-2015).

Joe Abujamra lança álbum Crédito: FÁBIO AUDI

Depois de alguns anos se apresentando em saraus e barzinhos, foi estudar guitarra no Musicians Institute, em Los Angeles, e quando voltou ao Brasil, em 2018, começou a fazer shows e entrou em estúdio para gravar seu primeiro disco. Illegal Joe, como assina seus trabalhos, lança Found dia 30 de junho com distribuição da Tratore.

Antes disso, o single e clipe Poison chegam aos aplicativos de música dia 26 de maio. “Para compor essa letra, me inspirei no Robert Johnson (ele foi um dos cantores e guitarristas mais influentes do blues), que escrevia o que queria que acontecesse, independentemente da realidade. Assim, canto para uma menina por quem fui apaixonado na adolescência mas não era correspondido”, explica ele. Do ponto de vista musical é um som diferente pois traz o blues clássico com distorções novas, com um jeito novo de tocar”, finaliza.

Veja Joe Abujamra no palco:

