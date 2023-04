Johnny Massaro quer sacudir a figura de galã; veja trailer de Terra e Paixão

Johnny Massaro está imerso no papel do advogado Daniel, nas gravações de Terra e Paixão, que estreia em 8 de maio. Pela primeira vez, ele é protagonista em uma novela das nove da Rede Globo. Indagado, Massaro diz que não se vê como um galã de novela tradicional. “Entendo que é uma função dentro de uma história. Estou ali desempenhando, mas ao mesmo tempo, enquanto ator e intérprete, questionando essa função”, afirma. “Nem acredito que na contemporaneidade é possível trabalhar com figuras tão marcadas porque a gente percebe cada vez mais que o humano é múltiplo. Quero sacudir um pouco o que se espera disso. Até porque consegui chegar nesse lugar, mas a minha própria trajetória não é sobre isso.”

O pai de Johnny Massaro foi bilheteiro de cinema no Rio Grande do Sul antes dele nascer. Foto: Fábio Rocha /Globo

Na trama, ele é o mocinho que está envolvido em briga de poder com o irmão Caio, personagem de Cauã Reymond, para ver quem vai suceder o pai Tony de La Selva (Tony Ramos), um dos maiores produtores agrícolas da região, no comando da fazenda. As gravações começaram no Mato Grosso do Sul em janeiro. Os irmãos ainda se apaixonam pela mesma mulher, a Aline, interpretada por Bárbara Reis.

Massaro explica como sente o seu personagem: “É um cara que pensa muito com o coração mais do que com a razão. Tem um desejo profundo de salvar sua família. Até tenta mediar aqueles conflitos, mas a família é tão disfuncional e envolve tanto poder...”

Reflete ainda sobre os efeitos em geral de uma disputa como essa envolvendo irmãos e pais: “Sinto que a proximidade do poder pode facilmente transformar uma personalidade porque, de certa forma, o dinheiro te aproxima de uma suposta imortalidade. Ao mesmo tempo que proporciona muitas coisas também mexe no sistema dopamínico. Vira um jogo”.

Johnny Massaro esteve nas gravações em uma na fazenda no Mato Grosso do Sul, perto de Dourados. Foto: Fabio Rocha/Globo

Em sua família, o artista conta que não havia essas questões pois não tinha patrimônio para disputar. O pai foi bilheteiro de cinema na juventude no Rio Grande do Sul, passando a ser taxista. Sua mãe era do Rio Grande do Norte. O nome americanizado foi escolhido porque seu pai gostava do ator de clássicos do faroeste de Hollywood, John Wayne.

Sobre o desafio de fazer um papel de destaque na novela das nove da Globo, avalia:” Estou me sentindo cada vez mais confortável porque é um processo até a gente atingir um lugar de fazer o trabalho supostamente de uma forma mais tranquila. É claro que envolve uma série de inseguranças porque está fazendo a cena pela primeira vez, sempre tem um caráter muito inédito.”

