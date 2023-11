Jorge Ben Jor confirmado como atração do Camarote Bar Brahma no carnaval de 2024

Com o mote Além da sua fantasia, o Camarote Bar Brahma (CBB) anuncia o cantor Jorge Ben Jor como atração em 2024.

O cantor, que já marcou presença na edição de 2015, sobe novamente no palco do maior camarote carnavalesco de São Paulo no dia 11 de fevereiro e promete agitar o Sambódromo do Anhembi.

Na data, o CBB também está organizando um Baile à Fantasia. Os ingressos para o CBB já estão à venda pelo site da Total Acesso. Hoje, o ingresso mais barato custa 890 e o mais caro R$ 2.590.