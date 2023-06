Jovem professora que teve câncer de mama cria método de yoga para quem passa pela doença

Aos 29 anos de idade, em 2022, Camila Hon recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Após sessões de radioterapia, quimioterapia e uma mastectomia de ambas as mamas, a arquiteta e professora transformou a experiência com a doença - e sua história de recuperação - em um método de yoga, a Onco Yoga. Praticante há 12 anos, desde que ingressou como aluna da faculdade de arquitetura da USP, onde costumava dar aulas, a jovem percebeu que para ajudar mulheres na mesma situação precisaria encontrar posturas específicas que fortalecessem e ao mesmo tempo relaxassem quem enfrenta o câncer.

A professora de Yoga Camila Hon Foto: Marcelo Chello

“Entre uma biópsia e outra, misturado com a angústia emocional de toda aquela confusão e espera, abandonei minhas práticas de yoga. Com a confirmação de que era sim câncer e estava em metástase em alguns linfonodos da axila esquerda, fui deixando cada vez mais de praticar e de fazer exercício físico. O receio de que qualquer coisa que eu fizesse contribuísse para agravar aquela situação, me fez fazer isso, e em paralelo, me fez ir atrás do questionamento se existiriam posturas do yoga que me ajudariam naquele momento”, conta.

Diferente de outras práticas de yoga que são consideradas acessíveis, na Onco Yoga o corpo é estimulado através de movimentos gentis e coordenados com a respiração - o que ajuda na ansiedade que o diagnóstico nos traz. “Isso dá foco para a nossa mente”, diz ela. Outro aspecto importante do método é o estímulo do sistema linfático, que é, segundo Camila, ligado diretamente ao sistema imunológico.

“Ajudar o sistema linfático durante o tratamento oncológico é muito importante, visto que o nosso corpo fica sobrecarregado de química dos remédios e é importante auxiliar na drenagem natural do corpo. Estimulamos, portanto, os linfonodos desse sistema, local de produção de glóbulos brancos do sistema imunológico”, explica.

O programa, que está na plataforma online na Hotmart e funciona por assinatura trimestral, é dividido em módulos temáticos com aulas específicas para cada um dos principais efeitos colaterais das várias etapas do tratamento. Além de um módulo pós-cirúrgico, para quem fez alguma cirurgia de mama, existem aulas voltadas para a melhora da náusea, constipação, diarreia, fraqueza (óssea e muscular), baixa imunidade, dores ósseas e articulares e fadiga. É possível também encontrar aulas que são feitas o tempo todo sentadas em uma cadeira, assim como práticas com mais movimento.

A professora de Yoga Camila Hon Foto: Marcelo Chello

Logo após o diagnóstico, que só veio depois de um mês de investigação, um falso negativo e consultas a diversos médicos, Camila pensou que deveria trocar as práticas vigorosas que fazia pelos movimentos mais leves da yoga restaurativa - a continuidade das aulas era incentivada pelos médicos, que, segundo ela, davam a entender que ela deveria fazer a prática mais leve, voltada para o relaxamento.

“A princípio, foi o que eu fiz. Tentava meditar e fazer práticas de yoga restaurativo, que é uma prática com bastante permanência, zero esforço físico e com o foco no relaxamento. Ambas as práticas são muito benéficas para ajudar a acalmar o sistema nervoso e a relaxar, mas depois de receber um diagnóstico de câncer aquelas longas permanências e práticas muito silenciosas pareciam só contribuir para o aumento da ansiedade e afloramento dos vários medos e especulações sobre o que viria pela frente”, diz.

A percepção mudou após os ciclos de quimioterapia. A falta da prática mais vigorosa e os efeitos dos remédios deixaram seu corpo magro e enfraquecido e a partir da segunda sessão, ela resolveu voltar, aos poucos, com sua prática e estudar sobre os vários possíveis efeitos colaterais de cada uma das etapas do tratamento oncológico que ela enfrentaria.

“Um corpo fraco e sem muita massa magra é o cenário perfeito para que os efeitos colaterais (náusea, desequilíbrio intestinal, fraqueza óssea e muscular, mucosites, aftas, etc) se manifestem de imediato. Ficou claro para mim que eu precisava fortalecer o meu corpo e estimulá-lo através do movimento”.

O método ajudou tanto a professora que, depois de implementar as mudanças em sua prática, ela conta que “já não sentia mais quase nenhum efeito colateral das quimios”. O fortalecimento também ajudou na recuperação da cirurgia de remoção das mamas.

“Meu mastologista aconselhou a remoção de ambas as mamas, mesmo só uma delas estando afetada, tendo em vista o meu histórico familiar, a minha idade muito nova e outros fatores que só os médicos são capazes de explicar. Decidi que iria para a minha internação com um corpo muito preparado e forte. Desde a minha segunda sessão de quimio, fui estimulando o meu corpo com Onco Yoga, retomei a minha prática mais vigorosa de vinyasa e também retomei os meus treinos funcionais. Assim como na quimio, a recuperação pós-cirúrgica também é muito melhor quando o corpo está preparado. Por isso, minha recuperação foi muito boa”.