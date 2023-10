Jovens da periferia pernambucana irão se apresentar para o papa Francisco no Concerto pela Paz

A comitiva de integrantes da Orquestra Criança Cidadã - um projeto de inclusão social pela música - viaja a Roma para se unir a artistas da Itália, Rússia e Ucrânia sob a esperança de sensibilizar o mundo pelo fim da guerra no continente.

Eles estrelam duas apresentações no Vaticano batizadas de Concerto pela Paz com a presença confirmada do papa Francisco na plateia. Os meninos e meninas selecionados em Pernambuco residem no Coque, bairro com um dos piores índices de desenvolvimento humano da capital, e em Camela, distrito modesto da cidade de Ipojuca, na Região Metropolitana. A comitiva brasileira é formada por jovens de 14 a 21 anos.

Apresentação será com a presença do Papa Francisco Foto: FABIO FRUSTACI / EFE

O grupo será acompanhado de cerca de 30 instrumentistas russos, ucranianos e italianos, em um mosaico sonoro montado para dotar o repertório do concerto da mesma pujança transformadora da música nas próprias vidas. As apresentações do Concerto pela Paz estão programadas para os dias 3 e 4 de novembro, no altar-mor da Basílica de São Pedro e na Sala Paulo VI, respectivamente, em um evento organizado pela Charis Internacional e pela Comunidade Obra de Maria, com apoio da Fondazione Cavalsassi, na Itália, e a Orquestra Criança Cidadã, no Brasil.