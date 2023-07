Juliano Cazarré vai interpretar um assessor de deputado polêmico na próxima novela das 19h

Juliano Cazarré vai aparecer em Fuzuê, a nova novela das 19h da TV Globo, na pele de Pascoal. O ator será o antagonista masculino da trama criada e escrita por Gustavo Reiz em seu primeiro trabalho na TV Globo.

Pascoal é assessor de Heitor (Felipe Simas), um deputado que está sempre na mídia por seus projetos polêmicos. Sujeito educado, refinado, mas de caráter duvidoso, Pascoal leva uma vida mais opulenta do que permitiria sua realidade e é capaz de ir às últimas consequências quando deseja algo. Com uma personalidade dúbia, pode se tornar muito perigoso, tanto para inimigos quanto para aliados.

Juliano Cazarré será assessor de deputado na próxima novela das 19h Foto: João Miguel Junior

“Recebi com muita alegria o convite para fazer o Pascoal quando soube que ele seria um vilão. Está sendo muito divertido interpretá-lo porque, apesar de ser um vilão, é um vilão de novela das sete. Então, sempre tem alguma comédia, brincadeira”, disse Cazarré. “Está sendo muito bacana trabalhar com o Felipe Simas, com a Marina Ruy Barbosa, com a Lilia Cabral e está um clima bem gostoso na novela. Acho que a gente vai apresentar uma novela divertida, movimentada, alegre, engraçada para o público brasileiro”, completou.

Fuzuê tem a direção artística de Fabricio Mamberti e está prevista para estrear em agosto.